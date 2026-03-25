Mobilità 2026 | È la procedura più delicata Attenzione alle preferenze gli errori non si correggono Cosa vi consiglio Il Punto di Simone Capraro

Durante il question time, Simone Capraro della Gilda ha evidenziato la complessità della procedura di mobilità prevista per il 2026, sottolineando la delicatezza di questa fase. Ha messo in guardia sulla possibilità di commettere errori nella compilazione delle preferenze, che non possono essere corretti successivamente. Capraro ha anche fornito alcuni consigli utili in vista di questa procedura.