Mobilità 2026 | È la procedura più delicata Attenzione alle preferenze gli errori non si correggono Cosa vi consiglio Il Punto di Simone Capraro
Durante il question time, Simone Capraro della Gilda ha evidenziato la complessità della procedura di mobilità prevista per il 2026, sottolineando la delicatezza di questa fase. Ha messo in guardia sulla possibilità di commettere errori nella compilazione delle preferenze, che non possono essere corretti successivamente. Capraro ha anche fornito alcuni consigli utili in vista di questa procedura.
Nel corso del question time, Simone Capraro (Gilda) ha sottolineato la complessità della domanda di mobilità, mettendo in guardia soprattutto sugli errori nella compilazione delle preferenze. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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