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© Ameve.eu - Mm6 Maison Margiela T-shirt ‘numeric Signature: La verità

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Dalla fluidità di John Galliano nasce MM6 Maison MargielaUna maison da sempre attenta alle ultime tendenze e all’avanguardia, pioniera dello street casting, non poteva tradire le aspettative. Mettendo in scena alla Milano Fashion Week uno show gender fluid, ... quifinanza.it

Chi è il designer di MM6 Maison Margiela?Una delle foto più famose nel mondo della moda è quella che ritrae l’intero team di Maison Martin Margiela diviso su quattro file mentre indossa l’iconico camice bianco del brand e posa con le braccia ... gqitalia.it

La silhouette si fa intellettuale. Un cardigan verde salvia dal taglio asciutto sfida la geometria di una gonna midi strutturata, dove inserti grafici ridefiniscono il movimento. Scopri tutta la nostra esclusiva selezione mm6 maison Margiela in Negozio #dina #exclu - facebook.com facebook