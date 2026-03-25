Minorenne aggredisce un carabiniere | arrestato

Un minore di 16 anni, di nazionalità straniera e senza una residenza stabile, è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di aver opposto resistenza e aver procurato lesioni a un ufficiale dell’arma. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove il ragazzo è stato coinvolto in un intervento delle forze dell’ordine. La vicenda è stata documentata e portata avanti dagli investigatori.

Un ragazzo di 16 anni, straniero e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. I fatti sono accaduti all’interno del parco della Montagnola, dove i militari stavano effettuando un servizio di controllo del territorio. I carabinieri hanno chiesto un documento di identità al 16enne, che però ha tentato la fuga. Un membro dell’Arma è riuscito a raggiungerlo, ma il giovane lo ha aggredito per provare a scappare di nuovo. I militari hanno quindi arrestato il 16enne, che è stato portato in carcere. Successivamente, il giudice per le indagini preliminari ne ha disposto il collocamento in comunità. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Minorenne aggredisce un carabiniere: arrestato Articoli correlati Investe un carabiniere durante un controllo: arrestato minorenne a Borgo NuovoUn minorenne è stato arrestato dai carabinieri a Borgo Nuovo con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale dopo aver investito un militare nel... Leggi anche: Minaccia e aggredisce la ex minorenne in pieno giorno: arrestato 19enne filippino Denunciato per violenze in famiglia, aggredisce i Carabinieri: arrestato - TG Plus NEWS Venezia Approfondimenti e contenuti su Minorenne aggredisce Temi più discussi: Di notte alla guida del suv di papà: ragazzino di 15 anni fermato dai carabinieri a Ballabio; Lite fra minorenni sfocia nella rissa sotto gli occhi dei passanti: avvistato un coltello. Indagini in corso; Prende a pugni in testa la compagna, poi aggredisce il figlio minorenne: arrestato nel Reatino; Cronaca Rapina violenta in villa nel Pavese, proprietario aggredito durante il colpo. Rapinano un minorenne, poi l'aggressione ai carabinieri: due arresti a CaravaggioSpintoni e minacce di morte per impossessarsi di uno scooter: 21enne si scaglia anche contro i militari, poi è arrestato con il complice di 25 anni ... bergamo.corriere.it Violentata da un minorenne mentre fa jogging nel Modenese: aggressore condannato a 12 anniIl Tribunale per i minori di Bologna ha condannato a 12 anni di carcere, col rito abbreviato, il giovane che lo scorso aprile ha aggredito a Tabina di Magreta (Formigine, in provincia di Modena) una d ... gazzettadiparma.it ORRORE IN METRO: AGGREDISCE E PALPEGGIA UNA RAGAZZA MINORENNE E LA RAPINA, POCHE ORE PRIMA ERA STATO ARRESTATO PER UN ALTRA RAPINA MA RILASCIATO PER MANCANZA DELLA CONVALIDA DELL’ARRESTO. Una serata - facebook.com facebook Padova, tentata rapina in centro: denunciati tre giovani, uno è minorenne. L'aggressione ai danni di quattro coetanei. Il questore Marco Odorisio ha disposto misure di prevenzione tra cui Daspo e Dacur fino a 5 anni. x.com