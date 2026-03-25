In un episodio avvenuto nel carcere di Montacuto, un detenuto ha minacciato le guardie dicendo:

Minacce agli agenti nel carcere di Montacuto per farsi tenere la cella aperta e dettare legge. Un detenuto è stato condannato, l’altro andrà a processo. Si sviluppa su due binari il procedimento che ha visto vittime due poliziotti della penitenziaria, il 18 settembre del 2024. Un 29enne di origine rom, è stato condannato ieri in abbreviato a sei mesi dalla giudice Giulia Casiello. Il compagno di cella, un romeno di 33 anni, è stato rinviato a giudizio e il processo per lui inizierà l’11 maggio. Entrambi sono accusati di minaccia a pubblico ufficiale in concorso. Secondo l’accusa, mentre erano detenuti a Montacuto, i due avrebbero rivolto pesanti intimidazioni ad alcuni agenti nel tentativo di costringerli a lasciare aperta la porta della cella, in violazione dei doveri d’ufficio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Minacce alle guardie: "Lascia aperta la porta altrimenti ti sfregio". Detenuto condannato

Articoli correlati

Sesso orale in carcere: compagna del detenuto denuncia ex per minacce: “Se vai ancora ai colloqui ti ammazzo”Dopo il caso del sesso orale nel carcere di Civitavecchia la ex del detenuto avrebbe offeso e minacciato di morte la sua attuale compagna.

"Ti tappo la bocca per tutta la vita", condannato per minacce e costretto a seguire un corso di gestione della violenzaUn anno e sei mesi di reclusione, con pena sospesa, ma subordinata all'avvio di un percorso di gestione della violenza, con perdita di efficacia...

Una selezione di notizie su Minacce alle guardie Lascia aperta la...

Discussioni sull' argomento Minacce alle guardie: Lascia aperta la porta altrimenti ti sfregio. Detenuto condannato; Aggressioni e minacce, arrivano le telecamere: ecco la mappa dei pronto soccorso e delle guardie mediche a rischio; Insulti e minacce alle famiglie in Iran, rientrano altre tre calciatric­i Avevano ottenuto l’asilo in Australia; Cani maltrattati e tenuti nel degrado, arrivano le guardie zoofile ma vengono aggredite: Ci hanno aizzato contro i rottweiler e picchiati.

Insulta guardie per cambiare carcere(ANSA) - TORINO, 20 GIU - Insulti e minacce alle guardie per farsi denunciare e cambiare carcere: è una delle forme di protesta di un detenuto che ha collezionato quattro procedimenti penali e che ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Si era presentata alla Polizia Postale per denunciare la diffusione online di alcuni video sessualmente espliciti che la ritraevano, ma la situazione è rapidamente degenerata in insulti e minacce contro gli agenti. Per questo una donna di 36 anni, originaria di - facebook.com facebook

Prima le minacce, poi la tregua: Trump, la retromarcia sull'Iran e il retroscena sulla frenata x.com