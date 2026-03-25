A Montacuto, in un'udienza predibattimentale, sono stati discussi i casi di due detenuti accusati di aver rivolto minacce ai poliziotti penitenziari. Uno dei detenuti è stato condannato, mentre il processo per l’altro è ancora in fase di svolgimento. La discussione si è concentrata sui fatti e sulle accuse riguardanti le minacce pronunciate all’interno del carcere.

A processo due detenuti reclusi a Montacuto. Uno è stato condannato, l’altro affronterà il dibattimento a maggio ANCONA - Condanna per uno, processo al via per l’altro. Si è chiusa così l’udienza predibattimentale, ieri, per due detenuti del carcere di Montacuto accusati di minacce rivolte alla polizia penitenziaria. I fatti risalgono al 18 settembre 2024 quando, secondo l’accusa, i due detenuti avrebbero intimidito gli agenti per costringerli a lasciare aperta la cella. Un imputato di 29 anni, originario della provincia di Ravenna ma residente ad Ancona, è stato condannato in abbreviato a sei mesi di reclusione, un altro, di 58 anni, di origine romena, andrà a processo con il rito ordinario e il dibattimento si aprirà l’11 maggio. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

© Anconatoday.it - Minacce ai poliziotti in carcere: “Non mi costa niente sfregiarti”

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