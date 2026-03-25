Minacce a Meloni | la condanna bipartisan

Da bolognatoday.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona Cirenaica di Bologna, all’indomani del voto per il referendum costituzionale, è comparsa una scritta minacciosa su un muro vicino a piazzale Loreto. La frase recitava: “Meloni attenta, a piazzale Loreto c’è ancora posto”. La frase ha suscitato attenzione tra le forze dell’ordine e ha portato a una condanna bipartisan.

“Meloni attenta, a piazzale Loreto c’è ancora posto”. Recita così la scritta apparsa all’indomani del voto per il referendum costituzionale in via Scipione dal Ferro, in zona Cirenaica, a Bologna. Il riferimento è chiaramente all’impiccagione di Benito Mussolini, avvenuta proprio in piazzale Loreto a Milano. La solidarietà alla premier è arrivata da tutte le parti politiche istituzionali. “Condanniamo con nettezza la scritta minacciosa comparsa oggi in Cirenaica contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e abbiamo già disposto la sua immediata rimozione - dice Sergio Lo Giudice, capo di gabinetto del Comune di Bologna -. All’interno di una comunità democratica lo scontro politico, per quanto aspro, non può e non deve sconfinare in atti di violenza o di minaccia fisica alle persone. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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