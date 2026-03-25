Militari civili economici professionali | nel mondo dei droni col super esperto piacentino

Nel settore dei droni, un esperto piacentino si distingue per le sue competenze che spaziano tra ambiti militari, civili, economici e professionali. La sua attività coinvolge diverse applicazioni e settori, attirando l’attenzione di chi utilizza questi dispositivi in modo amatoriale o professionale. L’interesse si concentra anche sulle sfide legali e sulle normative che regolano l’uso dei droni nel territorio locale.

Piacenza è stata, e continua ad essere, una vera e propria officina di innovazione per il volo remoto. Dai primi prototipi autocostruiti nel 2005 alle moderne applicazioni nel campo della Protezione Civile, l’evoluzione dei droni ha un protagonista d’eccezione: Gian Francesco Tiramani. In questa intervista, il massimo esperto locale ci guida in un viaggio a 360 gradi: dai droni giocattolo agli agguerriti FPV da 130 kmh, fino al ruolo cruciale che questi strumenti ricoprono oggi nei conflitti internazionali e nel trasporto medico d'emergenza Mettiamo subito le cose in chiaro: se siete neofiti dei cieli che ogni domenica abbattono involontariamente quaglie e fagiani con i loro droni nei campi della provincia piacentina, questo è l’articolo che fa per voi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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