Milik lascia la Juve e resta in Serie A | c’è una pazza idea | CM

Da calciomercato.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante polacco, recentemente svincolato dalla Juventus, potrebbe restare in Serie A anche nella prossima stagione. Una possibile destinazione sta circolando tra le voci di mercato, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La sua decisione finale e le trattative con altri club saranno rese note nelle prossime settimane.

Svolta improvvisa nel futuro di Arkadiusz Milik: ecco dove potrebbe giocare l’anno prossimo l’attaccante polacco.  È tornato in campo contro il Sassuolo dopo un calvario infinito durato addirittura 665 giorni e adesso Arkadiusz Milik vuole trascinare la Juventus in queste ultime otto giornate di campionato. L’attaccante polacco ha preso il posto di Boga al minuto 79 della sfida con i neroverdi, rendendosi pericoloso di testa e mostrando una discreta forma: Spalletti ne apprezza le caratteristiche tecniche e la struttura fisica ed è pronto a puntare su Milik in questo rush finale. Arkadiusz Milik (Ansa) – Calciomercato.it L’ex Napoli è legato... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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Tutto quello che riguarda Milik lascia

Temi più discussi: Dopo 665 giorni Milik è tornato calciatore. Viaggio nel suo calvario; Vlahovic, mai come Yildiz. Locatelli alle scuse, Milik all’addio Juve; SportMediaset: Juve, Kalulu: Fiducia nel gruppo, contento per Vlahovic e Milik Video; Juve sprecona contro il Sassuolo: Locatelli sbaglia il rigore del 2-1.

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