Il 27 marzo sarà disponibile il nuovo singolo di Miley Cyrus intitolato “Younger You”. La canzone sarà inclusa nell’album speciale “Hannah Montana 20th Anniversary Special”. La cantante ha comunicato la data di uscita attraverso i suoi canali ufficiali.

Miley Cyrus pubblica il singolo “Younger You” il 27 marzo. Il brano è tratto da “Hannah Montana 20th Anniversary Special”. Miley Cyrus torna con un nuovo brano carico di nostalgia e gratitudine. Si intitola “Younger You” e sarà disponibile da venerdì 27 marzo su tutte le piattaforme digitali. Il singolo è tratto da “Hannah Montana 20th Anniversary Special”, lo speciale celebrativo già in streaming su Disney+ che ripercorre i vent’anni dal debutto della serie che l’ha resa una star mondiale. Per Miley, questo progetto non è solo un omaggio alla serie Disney che ha segnato un’intera generazione, ma un vero e proprio viaggio emotivo: «Festeggiare Hannah Montana significa chiudere un cerchio. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Miley Cyrus annuncia “Younger You”: il nuovo singolo arriva il 27 marzo

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Miley Cyrus - Younger Now [video lyrics + letra]

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