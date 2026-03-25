Milano | SchoolVision trasforma la Fabbrica del Vapore

La Fabbrica del Vapore a Milano sarà il luogo di un evento dedicato ai giovani talenti nel prossimo fine settimana. La struttura ospiterà diverse attività e presentazioni, coinvolgendo studenti e giovani professionisti. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e prevederà l’accesso per il pubblico previa registrazione. L’iniziativa mira a mettere in mostra le capacità emergenti di numerosi partecipanti.

La Fabbrica del Vapore a Milano si trasformerà nel prossimo fine settimana in un crocevia di talenti giovanili. Tra il 28 e il 29 marzo, l’evento SchoolVision porterà workshop, masterclass e incontri diretti tra studenti delle superiori e professionisti della musica. Questa iniziativa non è un semplice concorso, ma un laboratorio vivente nato dalla fusione di esperienze precedenti maturate in Liguria e Piemonte. L’obiettivo dichiarato è fornire ai giovani strumenti concreti per la scrittura, la produzione e la comunicazione artistica, trasformando lo spazio industriale in una palestra professionale. Dalla Liguria al Piemonte: le radici di un progetto nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano: SchoolVision trasforma la Fabbrica del Vapore Articoli correlati SchoolVision: alla Fabbrica del Vapore i giovani incontrano la musicaMilano, 25 marzo 2026 - Musica e spettacolo protagonisti alla Fabbrica del Vapore di Milano nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo con... Milano-Cortina, la stretta di mano tra Mattarella e Vance alla Fabbrica del Vapore a Milano(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2026 Alla Fabbrica del Vapore di Milano, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato al... Tutti gli aggiornamenti su Milano SchoolVision trasforma la... SchoolVision: alla Fabbrica del Vapore i giovani incontrano la musicaMilano, 25 marzo 2026 - Musica e spettacolo protagonisti alla Fabbrica del Vapore di Milano nel fine settimana di sabato 28 e domenica 29 marzo con SchoolVision, ovvero il talent delle scuole superior ... ilgiorno.it Milano, la Fabbrica del Vapore apre il Museo del patriarcato con le Bambole di PezzaHome Video Magazine Milano, la Fabbrica del Vapore apre il Museo del patriarcato con le Bambole di Pezza ... quotidiano.net