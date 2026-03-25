Milano-Meda terrore nella notte | furgone contromano in corsia di sorpasso

Nella notte sulla strada Milano-Meda si è verificato un episodio di pericolo quando un furgone è stato visto percorrere contromano una corsia di sorpasso. Una automobilista presente ha riferito di essere riuscita a evitare l’impatto solo grazie a un'abile manovra. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Un nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei. Monopattini elettrici: dal 16 maggio obbligo del “targhino”. Come richiederlo e i costi Dopo mesi di attesa, la riforma del Codice della Strada diventa operativa. Con la pubblicazione. Casa e lavoro? In provincia di Varese: mutuo al 2,99% per chi si trasferisce Trovare lavoro e mettere radici. È questo, in sintesi, l’obiettivo di “Vieni a Vivere a. E’ finita l’era dei voli low cost a causa della guerra in Medio Oriente? Non. Venerdì 27 marzo si preannuncia una giornata critica per la mobilità a Milano e nell’hinterland.. È stato arrestato un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della cosiddetta “truffa del finto. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Milano-Meda, terrore nella notte: furgone contromano in corsia di sorpasso. Articoli correlati Furgone contromano sulla corsia di sorpasso, tragedia sfiorata sulla Milano-MedaAttimi di vero e proprio terrore nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo sulla Milano-Meda. Milano-Meda, auto si ribalta nella notte, all’arrivo dei soccorsi non trovano nessunoIntervento dei Vigili del Fuoco nella notte per un incidente stradale avvenuto sulla Milano-Meda, nel tratto tra Lentate sul Seveso e Barlassina che... Approfondimenti e contenuti su Milano Meda terrore nella notte furgone... Milano-Meda, terrore nella notte: furgone contromano in corsia di sorpasso.Tragedia sfiorata nella notte sulla Milano-Meda dove è stato avvistato un furgone contromano in corsia di sorpasso: il racconto di una automobilista: ... ilnotiziario.net Furgone contromano sulla corsia di sorpasso, tragedia sfiorata sulla Milano-MedaAttimi di vero e proprio terrore nella notte tra martedì 24 e mercoledì 25 marzo sulla Milano-Meda. Col senso di marcia in direzione Como, poco minuti prima dell’una, un furgone avrebbe imboccato la ... monzatoday.it