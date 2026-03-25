Milano è uno show in Belgio con Reggers in cattedra | ipotecata la Challenge Cup

In Belgio, si è giocata una partita di pallavolo tra la squadra locale e l’Allianz. La squadra italiana ha vinto per 3-0, lasciando poche possibilità di recupero agli avversari. Al ritorno in Italia, la squadra potrebbe qualificarsi per la prossima fase della competizione. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con la squadra italiana che ha dominato dall’inizio alla fine.

Lindemans Aalst-Allianz Milano 0-3 (18-25, 19-25, 22-25) Milano prenota la seconda Challenge Cup della sua storia vincendo 3-0 ad Aalst l'andata della finale. La squadra di Piazza, guidata dall’ottima regia di Kreling, non trova troppa opposizione contro il Lindemans, facendo valere la differente caratura fisica e tecnica. Mvp è Reggers, che segna 23 punti, di cui 11 nella frazione finale. L’Allianz potrà ora alzare il trofeo davanti al pubblico di casa mercoledì prossimo; per farlo, dovrà vincere due set, oppure l’eventuale golden set in caso di sconfitta per 1-3 o 0-3. Kreling mostra subito di voler dirigere le operazione distribuendo magistralmente i palloni tra tutti i suoi attaccanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano, è uno show in Belgio con Reggers in cattedra: ipotecata la Challenge Cup Articoli correlati Volley, Milano regola Smirne e si avvicina alla finale di Challenge Cup. Reggers magistraleMilano ha sconfitto l’SK Izmir per 3-0 (25-21; 32-30; 25-18) nella semifinale d’andata della Challenge Cup di volley maschile, la terza competizione... Volley, Milano espugna Belgrado e ipoteca i quarti di Challenge Cup. Recine e Ichino spalleggiano ReggersMilano ha sconfitto la Stella Rossa di Belgrado con un secco 3-0 (25-16; 25-23; 25-18) nell’andata degli ottavi di finale della Challenge Cup di... Tutto quello che riguarda Milano è uno show in Belgio con Reggers... Temi più discussi: Challenge Cup, Allianz Milano ad Aalst per la finale d’andata; Champions volley femminile, il ritorno dei quarti. Su Sky anche la finale di Challenge Cup; Favola Vallefoglia: trionfo in Challenge Cup alla prima volta in Europa; LIVE Panathinaikos-Vallefoglia 0-3, Challenge Cup volley femminile 2026 in DIRETTA: STORICHE!! Le Tigri trionfano ad Atene e vincono il titolo. Milano, è uno show in Belgio con Reggers in cattedra: ipotecata la Challenge CupL'Allianz travolge 3-0 l'Aalst, al ritorno in casa può chiudere la pratica e alzare per la seconda volta la coppa ... msn.com Challenge Cup. L’Allianz Powervolley vola in Belgio per la finale d’andataLa stagione dell’Allianz Milano passa dalla gara di andata della finale di Cev Challenge Cup. Il club punta a uno storico bis dopo aver sollevato il trofeo nel 2021. Prima, però, c’è da fare i conti c ... ilgiorno.it : Una Milano stellare conquista Gara 1 di Finale di Cev Challenge Cup contro i belgi dell'Lindemans Aalst, trainata da un Ferre Reggers in grande spolvero, autore di ben 23 punti in soli 3 - facebook.com facebook GAME DAY - EPISODIO FINALE ANDATA | CEV Challenge Cup Lindemans Aalst Allianz Milano Mercoledì 25 marzo – 20:30 Aalst, Belgium Live on DAZN #AllianzMilano #PowervolleyMilano #PowerShow #CEVChallengeCupM x.com