Milano è uno show in Belgio con Reggers in cattedra | ipotecata la Challenge Cup

Da gazzetta.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Belgio, si è giocata una partita di pallavolo tra la squadra locale e l’Allianz. La squadra italiana ha vinto per 3-0, lasciando poche possibilità di recupero agli avversari. Al ritorno in Italia, la squadra potrebbe qualificarsi per la prossima fase della competizione. La partita si è svolta senza particolari incidenti, con la squadra italiana che ha dominato dall’inizio alla fine.

Lindemans Aalst-Allianz Milano 0-3 (18-25, 19-25, 22-25) Milano prenota la seconda Challenge Cup della sua storia vincendo 3-0 ad Aalst l'andata della finale. La squadra di Piazza, guidata dall’ottima regia di Kreling, non trova troppa opposizione contro il Lindemans, facendo valere la differente caratura fisica e tecnica. Mvp è Reggers, che segna 23 punti, di cui 11 nella frazione finale. L’Allianz potrà ora alzare il trofeo davanti al pubblico di casa mercoledì prossimo; per farlo, dovrà vincere due set, oppure l’eventuale golden set in caso di sconfitta per 1-3 o 0-3. Kreling mostra subito di voler dirigere le operazione distribuendo magistralmente i palloni tra tutti i suoi attaccanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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