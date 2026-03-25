Un'analisi condotta sulla community di un'app per il conteggio passi rivela che i residenti di Milano percorrono in media 11.360 passi al giorno, una cifra inferiore rispetto a quella di Genova e Bari, nonostante i cittadini milanesi totalizzino complessivamente circa 23 miliardi di passi. L'indagine si basa sui dati raccolti da un'app che incentiva gli utenti attraverso monete virtuali premiando i maggiori camminatori.

A Milano si cammina tanto, ma Genova e Torino fanno meglio: i dati dell'app Macadam svelano le abitudini dei milanesi e l'impatto record sull'ambiente I milanesi effettuano in media 11.360 passi giornalieri. Lo si evince da un'analisi sulla community di Macadam, un'applicazione “conta passi” per utenti mobili che premia i maggiori “camminatori” con monete virtuali. Milano e Roma non si trovano ai primissimi posti in Italia, “cedendo” il trono a Genova (12.031 passi giornalieri per utente), Torino (11.601) e Bari (11.563). Secondo i ricercatori, il dato milanese e romano più basso di quello di altre città si spiegherebbe tra l'altro con la presenza capillare di mezzi di trasporto pubblici, che “riducono” la continuità delle camminate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

© Milanotoday.it - Milano cammina meno di Genova e Bari: ecco perché (nonostante i 23 miliardi di passi)

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