Nelle ultime ore è stato reso noto un dettaglio che riguarda le dinamiche interne alla squadra di calcio di Milano. Si tratta di un colloquio diretto tra l’allenatore e un giocatore fondamentale, avvenuto poche ore prima della partita contro il Torino. La conversazione, di cui si sono diffuse alcune indiscrezioni, si inserisce nel quadro delle tensioni che hanno coinvolto lo staff tecnico e alcuni membri della rosa.

Milan: un retroscena emerso nelle ultime ore getta nuova luce sulle tensioni interne tra Massimiliano Allegri e Rafael Leao, rivelando un dialogo franco avvenuto poche ore prima della vittoria contro il Torino. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero ha convocato Leao per un confronto diretto e gli ha chiesto espressamente di aiutare di più la squadra in fase difensiva, soprattutto nelle fasi di non possesso. La risposta del portoghese è stata secca e spiazzante: «Non ce la faccio». Allegri ha preso atto della situazione e ha deciso di non convocarlo per la partita di sabato, scelta motivata esclusivamente... 🔗 Leggi su Dailymilan.it

© Dailymilan.it - Milan: retroscena su Leao

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