Strahinja Pavlovic è stato convocato dalla nazionale serba di calcio per un nuovo ciclo di impegni internazionali. Il difensore ha ricevuto un premio che accompagna la chiamata, senza specificare i dettagli della motivazione ufficiale. La convocazione arriva in un momento di preparazione per le prossime partite della selezione nazionale.

Strahinja Pavlovic si prepara ad affrontare una nuova sosta con addosso al maglia della nazionale della Serbia, dove anche li sarà una pedina fissa della difesa. Durante questa pausa, la squadra balcanica sarà impegnata in due appuntamenti: il primo venerdì alle ore 12:00 contro la Spagna, la seconda invece si giocherà martedì alle ore 18:00 a Backa Topola contro l'Arabia Saudita. Nel frattempo, però, Pavlovic è stato premiato dalla propria federazione. Il motivo? Ha raggiunto e superato le 50 presenze con la maglia della Nazionale. Insieme a lui, premiati anche Luka Jovic, ex rossonero, e Sergej Milinkovic-Savic, ex Lazio. Il difensore rossonero, inoltre, ha voluto commentare attraverso i social, il grandissimo riconoscimento ricevuto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic premiato dalla nazionale Serba: la motivazione

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