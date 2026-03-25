Su YouTube, Matteo Moretto ha aggiornato sulla situazione di André, centrocampista attualmente in trattativa. Secondo le sue fonti, le negoziazioni non sono ancora concluse, anche se si trovano in una fase avanzata. Inoltre, l’Atletico Madrid si sarebbe interessato al giocatore, che resta al centro delle discussioni tra le parti coinvolte.

L'esperto di calciomercato Matteo Moretto, nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato importanti aggiornamenti sulla trattativa, ormai conclusa negativamente, tra il Milan e il Corinthians per André. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Ci sono delle novità su André, centrocampista classe 2006 di cui vi parliamo da tanto tempo. Il Milan è in trattativa per la firma da diverso tempo, vi abbiamo spiegato come l'offerta da 1517 milioni di euro bonus inclusi, sia stata inizialmente accettata dal Corinthians tanto che le parti sono arrivate a firmare dei documenti, accordi preliminari. Poi sono successe alcune cose, il presidente ha deciso di non arrivare alla fine della trattativa ed ora non vi dico che questa sia morta ma poco ci manca. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Moretto su André: “Trattativa non morta, ma poco ci manca. Atletico Madrid sul giocatore”

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