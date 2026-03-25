Durante la pausa delle competizioni, i giocatori del Milan, tra cui Leao, si preparano alle prossime partite. Leao, che ha già giocato al Maradona, dovrebbe presentarsi in buona forma. La giornalista Alessandra Gozzini ha commentato questa situazione, sottolineando che il portoghese è in condizione ottimale per riprendere l’attività con la squadra.

Alessandra Gozzini, nota penna de 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato di alcuni giocatori del Milan impegnati, in modo diverso, in questa sosta per le Nazionali. Partendo dai due perni del centrocampo rossonero, Luka Modric e Adrien Rabiot, Gozzini ricorda i loro impegni transoceanici con Croazia e Francia. "Viaggio in business a parte, comunque stancante per il fuso orario e lo stress, Modric e Rabiot, impegnati in semplici esibizioni amichevoli negli Usa, potranno essere gestiti dalle rispettive nazionali". Poi sul loro peso nella squadra di Massimiliano Allegri: "Sono i trascinatori del Milan e due dei giocatori più in forma:... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Gozzini commenta: “Leao, già protagonista al Maradona, potrà presentarsi in condizioni ideali”

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