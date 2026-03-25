A Milano, la dirigenza non ha ancora deciso di riscattare l'attaccante, che non ha raggiunto le aspettative finora. Il giocatore, arrivato in prestito, ha accumulato poche prestazioni positive e il suo impatto sul campo rimane limitato. La società valuta attentamente la situazione prima di procedere con l'eventuale acquisto definitivo.

Se c'è un calciatore che ancora non ha reso come sperato è Niclas Fullkrug. L'attaccante tedesco, arrivato nel mercato di gennaio in prestito semestrale dal West Ham, non ha ancora inciso in modo particolare: l'ultima rete risale al 18 gennaio nel match contro il Lecce. Da quel momento in poi tutti si aspettavano maggiore continuità, cosa che però è venuta a mancare. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la dirigenza punta gli occhi in Belgio: ecco il rinforzo! Ad oggi, il suo rientro in Premier League è più che confermato. Il Milan, infatti, si sta avviando verso una vera e propria rivoluzione del fronte offensivo: rischiano infatti, anche Nkunku e Gimenez. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Fullkrug non convince la dirigenza: riscatto lontano

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