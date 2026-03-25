Dopo tre giorni di pausa, il Milan riprende gli allenamenti a Milanello sotto la guida di Massimiliano Allegri. La squadra si concentra sulla fase offensiva, con l’obiettivo di migliorare la produzione di gol. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a modifiche tattiche o formazione, ma il tecnico lavora per affrontare le difficoltà in attacco. La prossima partita si avvicina e si attendono sviluppi sulla strategia adottata.

Dopo tre lunghi giorni di riposo concessi dopo la brillante partita vinta contro il Torino, il Milan di Massimiliano Allegri torna a Milanello per allenarsi. Con ben 13 giocatori che hanno salutato momentaneamente Milano, Max lavorerà con un gruppo ristretto, preparando principalmente una ripresa del campionato all'attacco. Come riferito da Tuttosport, se i rossoneri sono comunque tanti ad aver lasciato Milanello, l'unico che ha fatto le valigie per spostarsi in America del reparto offensivo è stato solamente Christian Pulisic. L'americano, infatti, sarà impegnato nel amichevoli contro Belgio e Portogallo, in programma rispettivamente il 28 e 31 marzo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, emergenza gol: Allegri studia la rinascita offensiva

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