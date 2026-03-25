Il Milan ha vinto 3-2 contro il Torino in una partita combattuta. Durante l'incontro, Santiago Gimenez ha segnato il suo primo gol con la maglia rossonera, facendo il suo debutto dopo un lungo infortunio. La gara si è conclusa con il Milan che ha ottenuto i tre punti, grazie anche alle reti degli avversari.

"> Santiago Gimenez Segna e Ritorna in Grande Stile con il Milan. Milan, Italia – Il 23 settembre 2025, al Giuseppe Meazza, Santiago Gimenez dell’AC Milan ha festeggiato un momento cruciale della sua carriera, segnando il gol del 1-0 contro l’US Lecce nella partita degli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa. Questo successo non solo ha regalato ai rossoneri un’importante vittoria, ma ha segnato anche il ritorno del giovane attaccante dopo un lungo infortunio. Il Rientro di Gimenez. Il 23enne attaccante messicano ha fatto il suo ritorno in campo sabato sera, entrando come sostituto di Niclas Fullkrug al 70° minuto nella vittoria del Milan per 3-2 contro il Torino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan batte Torino 3-2: Gimenez debutta con i rossoneri dopo un lungo infortunio.

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