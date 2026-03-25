Nel match tra Milan e Torino, la squadra di casa ha vinto 3-2. L'allenatore del Milan ha espresso apprezzamenti per le prestazioni di Fullkrug e ha evidenziato i miglioramenti di Pavlovic. La partita si è conclusa con un risultato che ha portato i tre punti ai padroni di casa, in un incontro caratterizzato da vari episodi e tiri in porta da entrambe le squadre.

"> Massimiliano Allegri: Emozioni a Milan-Torino. MILANO, ITALIA – 21 MARZO: Massimiliano Allegri, allenatore dell’AC Milan, osserva prima della partita di Serie A tra AC Milan e Torino FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 21 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco LuzzaniGetty Images) Massimiliano Allegri ha vissuto momenti intensi durante la vittoria per 3-2 del Milan contro il Torino, un risultato che mantiene i Rossoneri in lizza per il primato in Serie A, attualmente detenuto dall’Inter. La gioia di Allegri è palpabile, specialmente dopo le recenti sconfitte contro Parma e Lazio che avevano minacciato la corsa al titolo in un momento cruciale della stagione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Milan batte Torino 3-2: Allegri elogia Fullkrug e sottolinea i progressi di Pavlovic.

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