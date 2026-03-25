Michielan rinnova per un altro anno Sarà legato al Siena fino al 2027

Il portiere Mattia Michielan ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 30 giugno 2027. La società ha deciso di prolungare il suo accordo, confermandolo come membro del team per un altro anno. La decisione segue la buona prestazione dell’estremo difensore durante la stagione appena conclusa.

Mattia Michielan difenderà la porta bianconera fino al 30 giugno 2027: il Siena ha deciso di blindare, almeno per un altro anno, il giovane estremo difensore, dopo l’ottima stagione in bianconero. "Portiere classe 2007, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter – si legge nella nota ufficiale del club – Michielan ha vissuto la prima esperienza tra i grandi proprio con il Siena, dove ha saputo distinguersi fin da subito per maturità, affidabilità e personalità, sia in campo che fuori. Con 22 presenze già collezionate in maglia bianconera, Mattia rappresenta oggi un punto di riferimento per la formazione guidata da Gill Voria, confermandosi come uno dei profili più interessanti del panorama giovanile". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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