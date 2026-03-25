Michelsen cade male contro Sinner poi si punisce facendo le flessioni

Durante il match tra Jannik Sinner e Alex Michelsen al Miami Open, l’americano è scivolato mentre cercava di intercettare una palla corta di Sinner, finendo a terra. Dopo aver ripreso il gioco, Michelsen ha deciso di farsi delle flessioni come reazione a quanto accaduto. La scena si è verificata sul punteggio di 6-5 per Michelsen nel secondo set.

Momento curioso durante il match tra Jannik Sinner e Alex Michelsen al Miami Open. Sul 6-5 per l’americano nel secondo set, Michelsen scivola mentre prova a raggiungere una palla corta dell’azzurro e finisce a terra. Nessun problema però: si rialza subito, rassicura tutti con il pollice alzato e, tra le risate del pubblico, improvvisa anche qualche piegamento prima di tornare a giocare. Scena divertente che strappa un sorriso anche al coach Darren Cahill in tribuna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Michelsen cade male contro Sinner poi si punisce... facendo le flessioni Articoli correlati Sinner-Michelsen, attimo di tensione a Miami: colpito l’avversario, poi le scuseMomento di tensione durante gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami, dove Jannik Sinner ha colpito involontariamente l’americano Alex... Leggi anche: Le gare di oggi: SuperG maschile, in testa Von Allmen, Franzoni è sesto. Paris cade, ma non si fa male. Poi il biathlon femminile