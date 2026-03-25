Michelle Hunziker e il suo nuovo fidanzato non si nascondono più | l’attore-dentista ha rubato il suo cuore!

Michelle Hunziker e Giulio Berruti sono stati fotografati insieme in pubblico, confermando la loro relazione. I due sono stati avvistati in diverse occasioni, dimostrando una maggiore vicinanza e complicità rispetto al passato. Dopo settimane di indiscrezioni, si mostrano senza più nascondersi, mentre condividono momenti in compagnia e sguardi diretti.

Michelle Hunziker sembra aver ritrovato il sorriso accanto a Giulio Berruti. Dopo settimane di indiscrezioni, i due appaiono sempre più complici e sereni, senza più il bisogno di evitare sguardi indiscreti. Tra eventi pubblici e momenti condivisi lontano dai riflettori, la loro frequentazione si sta trasformando in qualcosa di sempre più evidente, alimentando la curiosità del pubblico. Michelle Hunziker e Giulio Berruti, amore alla luce del sole. La conduttrice e l’attore sono stati nuovamente avvistati insieme durante un evento a Ferrara, dove Michelle era impegnata con le registrazioni di uno show televisivo. Al termine della serata, Giulio l’ha attesa nel backstage e i due hanno lasciato il luogo insieme, salendo sulla stessa auto diretta a Milano. 🔗 Leggi su Donnapop.it

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