Miami Sinner-Tiafoe in campo domani | ecco quando gioca Jannik e dove vederlo

Domani si disputa la partita tra Jannik Sinner e Tiafoe nel torneo di Miami. L'incontro è previsto non prima delle 18 e si svolge sul campo principale. La sfida assegnerà un posto tra i quattro migliori del torneo, con la possibilità di accedere alle semifinali. La partita sarà visibile sugli schermi dei principali canali sportivi e in diretta streaming.

Sinner tornerà in campo nella giornata di domani, non prima delle 18 nostrane. Jannik affronterà il padrone di casa Francis Tiafoe, reduce dalla vittoria al terzo set contro Terence Atmane. Per l'italiano si tratterebbe della quarta semifinale a Miami, dopo le finali giocate nel 2021 e 2023 e la vittoria del 2024, contro Grigor Dimitrov. Per l'americano, che in carriera ha giocato un solo quarto di finale a Miami nel 2019 (sconfitto da Shapovalov), sarebbe invece il miglior risultato. Sinner gioca anche per migliorare ulteriormente la sua striscia di set vinti consecutivamente nei Masters 1000, ora a 28, e per continuare a sognare l'impresa Sunshine Double, ovvero la doppietta Indian Wells-Miami. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Miami, Sinner-Tiafoe in campo domani: ecco quando gioca Jannik e dove vederlo Articoli correlati Leggi anche: Sinner-Tiafoe a Miami: ecco quando gioca Jannik e dove vederlo Sinner oggi in campo a Miami, l’avversario “nuovo” e il sogno proibito del Sunshine Double: quando gioca Jannik e dove vederlo in TvJannik Sinner torna in campo a Miami con un carico di obiettivi dal discreto peso specifico. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Miami Sinner Tiafoe in campo domani... Temi più discussi: Jannik Sinner - Frances Tiafoe al Miami Open 2026: quando gioca, orario e dove vedere la partita dei quarti in diretta · Tennis ATP; Sinner-Tiafoe, vale un posto in semifinale: quando e dove vederla; Sinner quando gioca a Miami? I quarti contro Tiafoe, orario e dove vederla (tv e streaming) e precedenti; C'è un nuovo Tiafoe a Miami: Ora non guardo troppo in là. Sinner-Tiafoe ai quarti dell'ATP Miami: quando, dove e come seguire il matchDopo la rimonta record su Michelsen, Jannik Sinner sfida Frances Tiafoe per un posto in semifinale al Miami Open 2026. Scopri orario, precedenti e come seguirlo in diretta ... skuola.net A che ora Sinner-Tiafoe: data, orario, diretta tv quarti di finale Masters 1000 Miami 2026Jannik Sinner a caccia della semifinale nel Masters 1000 di Miami 2026. Il numero due del mondo sfiderà Frances Tiafoe nel match dei quarti di finale del torneo americano. Sarà il sesto incontro tra i ... spaziotennis.com Domani Jannik Sinner sfiderà Frances Tiafoe nel primo match della sessione diurna, non prima delle 18:00 italiane (13:00 ora locale). I precedenti fra i due vedono avanti l'italiano per 4-1. x.com Sinner-Tiafoe: orario e dove vedere in tv e streaming il Miami Open - facebook.com facebook