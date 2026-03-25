Miami Open 2026 p 5 | La serie record di Sinner non si ferma!

Jannik Sinner ha raggiunto i quarti di finale del Miami Open 2026, confermando la sua serie di risultati positivi nel torneo. Nonostante abbia mostrato un livello di gioco inferiore rispetto alle precedenti gare, il tennista italiano è riuscito a superare il turno. La sua performance si è conclusa con la vittoria in due set contro un avversario di livello, mantenendo aperte le possibilità di avanzare ulteriormente nel torneo.

ATLETICA Johanelis Herrera Abreu. Doualla, Dosso. Sprint, Record & Storie di Resilienza Italia da record ai Mondiali Indoor! Parla il DT Antonio La Torre Sprint Zone Anche senza esprimere il suo miglior tennis, Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Miami Open!?? Il numero 2 del mondo allunga la sua incredibile striscia: 14 vittorie consecutive e 28 set di fila vinti nei Masters 1000?? Decisivo ancora una volta un tiebreak spettacolare, con cui il “Dolomiti Kid” supera un buon Alex Michelsen.?? Analisi e commenti sulla partita di Sinner in Florida?? Non perdere la diretta di TennisMania! Ti aspettiamo alle 8:45 sul canale YouTube di OA Sport #JannikSinner #Sinner #MiamiOpen #ATPTour #Tennis #Masters1000 #TennisItalia #TennisNews #OASport Antonio La Torre: “Dosso scenderà abbondantemente sotto gli 11" nei 100. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Miami Open 2026 p. 5: La serie record di Sinner non si ferma! Articoli correlati Miami Open 2026, Sinner sfida Moutet al terzo turno: a Miami continua la corsa verso il Sunshine DoubleJannik Sinner torna in campo oggi, lunedì 23 marzo, per il terzo turno del Masters 1000 di Miami, dove affronterà il francese Corentin Moutet in una... ATP Miami Open 2026, oggi il sorteggio del tabellone con Sinner testa di serie e 5 italiani: orario e dateSorteggio Miami Open 2026: Sinner guida la truppa azzurra con Musetti, Cobolli e Darderi teste di serie. Miami Open 2026 p. 5: La serie record di Sinner non si ferma! Aggiornamenti e notizie su Miami Open Temi più discussi: Miami Open 2026 p. 3: Il terzo incomodo c’è davvero?!; Che tempo fa? Le previsioni meteo per oggi a Miami; Dove vedere Sinner oggi al Miami Open 2026 in streaming, al terzo turno incontra Corentin Moutet; Miami Open 2026 p. 4: Ma quale robot!? Sinner è uno spettacolo!. Miami Open 2026 p. 5: La serie record di Sinner non si ferma!Anche senza esprimere il suo miglior tennis, Jannik Sinner conquista i quarti di finale del Miami Open! ? Il numero 2 del mondo allunga la sua ... oasport.it Diretta | Sinner Michelsen (risultato 7-5; 7-6) Miami Open 2026 streaming: l’azzurro ai quarti! (24 marzo)Diretta Sinner Michelsen Miami Open 2026 streaming video tv: negli ottavi del Masters 1000 l'azzurro incrocia per la terza volta lo statunitense. ilsussidiario.net Miami Open, ai quarti di finale sarà Sinner - Tiafoe. Intanto il campione altoatesino ha sconfitto lo statunitense Michelsen in una partita combattuta punto a punto. E' finita 7-5, 7-6 con un bel recupero di Jannik nel secondo set quando era sotto di un break. - facebook.com facebook Prosegue la marcia di Jannik SINNER nel Miami Open, secondo evento Masters 1000 della stagione. L’attuale numero due al mondo ha raggiunto i quarti di finale sconfiggendo l’assai progredito statunitense Alex Michelsen, che si è trovato a servire per aggi x.com