Mi batte il corazon di Peppe Iodice arriva in tutta Italia dopo 400mila euro di incassi in Campania

Il film di Peppe Iodice, intitolato Mi batte il corazon, sarà distribuito in tutta Italia a partire dal 26 marzo. Finora ha raccolto 400mila euro nelle sale campane. La pellicola si prepara a confrontarsi al botteghino con Notte prima degli esami 3, atteso sul grande schermo nelle stesse settimane.

Peppe Iodice porta Mi batte il corazon in tutta Italia dal 26 marzo. Con 400mila euro incassati solo in Campania, il film adesso sfida Notte prima degli esami 3.0 a livello nazionale. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati “Mi batte il corazon”, Peppe Iodice: “Per me è un risultato clamoroso”“Mi batte il corazon”, il primo film di Peppe Iodice, primo incasso italiano e miglior media assoluta all’esordio. Peppe Iodice in sala per film “Mi batte il Corazon” nei The Space di Nola e NapoliProsegue nei The Space Cinema di Nola e Napoli la programmazione di eventi speciali per offrire al pubblico una ricca rassegna dedicata al meglio... TEO MAMMUCARI ATTACCA PEPPE IODICE IN DIRETTA A DOMENICA IN, SCOPPIA IL CAOS! Approfondimenti e contenuti su Peppe Iodice Temi più discussi: Mi batte il corazon, quando esce il film con Peppe Iodice: trailer, trama e cast; Mi batte il corazon - Film (2026); 'Mi batte il corazon' di Peppe Iodice debutta come primo incasso italiano; Mi batte il corazon, il film con Peppe Iodice sbanca il botteghino nel giorno del debutto: primo per incassi in Italia. Mi batte il corazón: il sorriso di Iodice per raccontare un amore senza fineDi Maradona c'è una sola immagine: quella del Murale ai Quartieri spagnoli, realizzato dall'artista Mario Filardi nel 1990. Però Mi batte il corazón, ... ilmattino.it Peppe Iodice, colpo di grazia a Teo Mammucari: il debutto al cinema lascia tutti senza paroleDopo lo spiacevole episodio a Domenica In con Teo Mammucari, Peppe Iodice ha debuttato al cinema con il suo film Mi batte il corazon e i dati sono sorprendenti ... libero.it Stasera torna STEP su Rai 2. Ecco tutti gli ospiti e i protagonisti della puntata del 25 marzo: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Non poteva mancare poi l - facebook.com facebook Gli ospiti della 4ª puntata di #StaseraTuttoèPossibile sono Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro, Vincenzo Albano. Torna Vincenzo De Lucia con l'imitazione di De Filippi. #S x.com