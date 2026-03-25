Il primo maggio di quest’anno entrerà in vigore un piano che prevede la riduzione o l’eliminazione dei dazi sulle merci provenienti dall’Africa, risultato di un accordo tra la Cina e i paesi africani. La decisione arriva in un momento di tensioni tra i due paesi, con accuse di pratiche commerciali ambigue e di un doppio gioco riguardo al sostegno alle economie africane.

E pensare che il primo maggio di quest’anno scatterà il piano tariffe zero, cucito su misura per l’Africa dalla Cina. La quale abolirà i dazi al 100% sulle importazioni provenienti da 53 delle 54 nazioni africane. Solo il piccolo regno di Eswatini resterà escluso, poiché ancora non sussistono canali diplomatici ufficiali con Pechino. Tutto bene? Una mano tesa all’Africa? Non proprio. Perché, film già visto alle falde del Kilimanjaro con i prestiti-trappola concessi dalle banche del Dragone e raccontati proprio da questo giornale, la Cina se da una parte dà, dall’altra prende. La prova? Tutta nella recente decisione da parte di Pechino di porre fine agli sgravi fiscali sulle esportazioni di pannelli solari nei Paesi africani, che dovrebbe entrare in vigore il prossimo primo aprile. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Metti i dazi, togli i dazi. Il doppio gioco cinese sulla transizione africana

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