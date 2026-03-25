mettere il rosso in frigo come atto politico

Aprendo il frigorifero, si trovano spesso diversi alimenti e bevande conservati, tra cui birre, salse, avanzi e succhi. Recentemente si è diffusa una discussione su un gesto inusuale: mettere il rosso in frigo come forma di protesta politica. Tuttavia, non ci sono prove che questa pratica abbia legami con azioni di carattere politico, e si tratta semplicemente di un’abitudine domestica.

Aprite il frigorifero. Non per prendere qualcosa, solo per dare una controllatina. Ci sono quasi certamente una birra, salse varie ed eventuali, qualche avanzo, forse un succo. Se avete una bottiglia di vino bianco aperta è lì anche quella, ma una bottiglia intera, ancora chiusa, di rosso? Quasi sicuramente no. Non perché non vi piaccia il vino rosso, ma perché il rosso non sta in frigorifero. Lo abbiamo sempre detto così, lo abbiamo imparato così, e così lo abbiamo insegnato. Eppure qualcuno ha deciso che da quest’anno quella bottiglia ci starà, e che non sarà per forza un bianco. Il fenomeno dei cosiddetti “ chillable reds ” non è nato ieri, ma nel 2026 ha smesso di essere la scelta di chi ordina vino in un locale dove le sedie sono fatte di cassette della frutta. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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