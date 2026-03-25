Una principessa norvegese ha indossato una spilla appartenuta a una sua parente, la principessa Ragnhild, durante una visita di stato. La principessa, che in passato ha affrontato problemi di salute e scandali, ha accolto i reali belgi con un gioiello che ricorda le dichiarazioni della zia del marito. La scelta di indossare il cimelio ha attirato l’attenzione dei presenti alla cerimonia ufficiale.

Riassunto delle puntate precedenti. Il nome di Mette-Marit di Norvegia ricorre più volte nei famigerati Epstein Files. La principessa avrebbe frequentato tra il 2011 e il 2014 il finanziere condannato per abusi sessuali e traffico di minorenni, morto suicida in carcere nel 2019. Per spiegare al paese la sua posizione, la principessa ha concesso un'intervista alla tv pubblica NRK andata in onda il 20 marzo scorso dove ha dichiarato, in sintesi, di essere stata manipolata da Epstein. A questo si aggiunge il processo in corso al figlio Marius Borg Høiby, accusato di vari crimini, tra cui stupro e traffico di droga e i suoi gravi problemi di salute. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mette-Marit di Norvegia indossa una spilla appartenuta alla principessa Ragnhild (che sperava di morire prima di vederla diventare regina)

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