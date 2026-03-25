Meteo tornano neve e freddo | le previsioni della protezione civile

La protezione civile della Regione Umbria ha pubblicato le previsioni meteo per giovedì 26 e venerdì 27 marzo, aggiornate al 25 marzo. Secondo le informazioni disponibili, sono previste nevicate e un calo delle temperature nella regione. Le previsioni indicano condizioni di freddo e precipitazioni nevose per i prossimi due giorni.

Che tempo farà. Ecco le previsioni meteo per giovedì 26 e venerdì 27 marzo, pubblicate sul sito della protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 25 marzo. Per quanto riguarda l'Umbria giovedì 26 marzo “nuvoloso o molto nuvoloso con brevi precipitazioni isolate in nottata e sparse nella seconda parte della giornata, più frequenti sui settori orientali. Neve oltre 600-800 metri (localmente a quote inferiori sui settori orientali). Venti: deboli o moderati settentrionali. Forti nel pomeriggio-sera sui rilievi. Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento. Massime in sensibile calo”. Venerdì 27 marzo “molto nuvoloso o coperto sulla dorsale appenninica con deboli nevicate oltre 500-700 metri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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