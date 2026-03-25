Domani mattina alle 8, sulla zona del Gargano viene emessa un'allerta meteo gialla dalla Protezione Civile pugliese. La comunicazione segnala il rischio di eventi temporaleschi, fenomeni idrogeologici e nevicate nella regione. La situazione rimarrà monitorata nelle prossime ore.

Il messaggio numero 3 della Protezione Civile pugliese emana allerta meteo gialla sul Gargano dalle 8 di domani per rischio Idrogeologico, Idrogeologico per temporali e Neve. Dalla mezzanotte, invece, l’allerta gialla è per vento. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Meteo, sul Gargano è allerta gialla anche per neve

Articoli correlati

Neve sull’Appennino e ghiaccio anche in pianura: l’anno inizia con l’allerta meteo giallaFIRENZE – Le temperature diffusamente sotto lo zero in Toscana, anche nelle aree di pianura, renderanno possibili nella mattinata di domani (1...

Allerta Meteo GIALLA per Neve in Toscana – 6 Gennaio 2026Gli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Il Centro Funzionale Regionale (CFR) Toscana ha pubblicato il bollettino di valutazione delle criticità...

Meteo – Ancora maltempo in arrivo in Italia, la Protezione Civile diffonde l'allerta

Aggiornamenti e notizie su Meteo sul Gargano è allerta gialla...

Temi più discussi: Marzo pazzo nel Foggiano: oggi la grandine, domani 20 gradi e dopodomani neve - FoggiaToday; Allerta meteo gialla sul Gargano: rischio temporali e criticità idrogeologiche; Meteo Puglia: tra giovedì e venerdì irruzione artica con maltempo, neve a quote collinari, venti forti e temperature in decisa diminuzione; Puglia, violente grandinate e temporali: campi devastati.

Meteo, ondata di freddo e neve sull'Italia: ecco quando e dove. Le previsioniLa settimana, sempre a livello meteorologico, parte con una situazione più stabile e asciutta su buona parte del Nord, ma le nubi sono protagoniste nelle regioni centrali e meridionali dove sono attes ... tg24.sky.it

METEO Gargano, torna l’instabilità: peggioramento tra il 18 e il 19 marzoLe previsioni meteo indicano infatti un progressivo peggioramento tra il 18 e il 19 marzo, con l’arrivo di correnti più fresche. statoquotidiano.it

Allerta Meteo, forti venti in arrivo sull’Italia: da Genova a Napoli, scattano le misure | DETTAGLI - facebook.com facebook

Meteo Emilia-Romagna, è allerta arancione. Torna la neve anche in collina x.com