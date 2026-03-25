Meteo sul Gargano è allerta gialla anche per neve
Domani mattina alle 8, sulla zona del Gargano viene emessa un'allerta meteo gialla dalla Protezione Civile pugliese. La comunicazione segnala il rischio di eventi temporaleschi, fenomeni idrogeologici e nevicate nella regione. La situazione rimarrà monitorata nelle prossime ore.
Il messaggio numero 3 della Protezione Civile pugliese emana allerta meteo gialla sul Gargano dalle 8 di domani per rischio Idrogeologico, Idrogeologico per temporali e Neve. Dalla mezzanotte, invece, l’allerta gialla è per vento. IlSipontino.net. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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