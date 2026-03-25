Venerdì 25 marzo 2026 alle 19:15, le previsioni del tempo indicano che al Nord al mattino i cieli saranno generalmente sereni o poco nuvolosi. La giornata si svolgerà senza fenomeni meteorologici significativi, con temperature stabili e condizioni di tempo asciutto. La situazione non presenterà variazioni rilevanti rispetto alle ore precedenti.

meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariato altrove in serata in nottata si rinnovano con di tutto con Cieli poco vuoi regolarmente nuvolosi al mattino non mi batte sulle regioni... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 25-03-2026 ore 19:15

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