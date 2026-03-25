Meteo | Previsioni per giovedì 26 marzo

Per giovedì 26 marzo, le previsioni indicano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge a Modena, per poi schiarirsi nel pomeriggio e continuare con ampi rasserenamenti dalla sera. È previsto un totale di circa 8 millimetri di pioggia durante l’intera giornata.

A Modena cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con ampi rasserenamenti dalla sera, sono previsti 8mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1152m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nordovest. Allerte meteo previste: vento. La circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico su litorali e dorsale romagnola cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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