Meteo le previsioni in Campania per mercoledì 25 marzo 2026
Per mercoledì 25 marzo 2026, le previsioni meteo in Campania indicano sole splendente ad Avellino, senza possibilità di pioggia durante tutta la giornata.
Tempo di lettura: 2 minuti Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, mercoledì 25 marzo 2026. Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1871m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 19°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 1978m. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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