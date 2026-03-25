Nella provincia di Frosinone, le previsioni indicano un peggioramento del tempo a partire dalla serata di mercoledì, con l’arrivo di un fronte freddo proveniente dall’Artico. Si prevede un forte calo delle temperature e nevicate a quote collinari, che interesseranno l’intera regione nelle successive ore. La perturbazione porterà condizioni di maltempo e temperature in diminuzione.

La Ciociaria si prepara a un brusco cambio di scenario. Da giovedì piogge intense, venti forti e fiocchi bianchi fin verso i 600 metri di quota Le condizioni meteorologiche sulla provincia di Frosinone sono destinate a subire un drastico peggioramento a partire dalla serata di mercoledì, a causa dell'avvicinamento di un intenso fronte freddo in discesa diretta dall'Artico. Un'irruzione che colpirà in modo particolare le zone interne e appenniniche del basso Lazio. La perturbazione inizierà a farsi sentire a fine giornata. Le prime piogge interesseranno i settori appenninici per poi sconfinare rapidamente su gran parte del territorio ciociaro. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

© Frosinonetoday.it - Meteo Frosinone, in arrivo l'irruzione artica. Crollo delle temperature e neve a quote collinari

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