Meta e YouTube condannati nel processo perché creano dipendenza

Meta e YouTube sono stati condannati in un procedimento legale a Los Angeles, dove la sentenza ha stabilito che le piattaforme creano dipendenza. La causa contro i due colossi si è conclusa con una decisione di condanna, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui numeri coinvolti. La vicenda riguarda il ruolo delle aziende nella dipendenza generata dalle loro piattaforme online.

(Adnkronos) – Meta e YouTube condannati perché creano dipendenza. A Los Angeles il processo a carico dei due colossi si è chiuso con la sentenza di condanna. Le due compagnie dovranno versare un risarcimento di 3 milioni di dollari ad una giovane, che ha intentato la causa sostenendo di aver sviluppato dipendenza dalle piattaforme delle. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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