Meta e Google responsabili della dipendenza da social | il verdetto storico a Los Angeles

A Los Angeles si è concluso un processo che ha visto Meta e YouTube di Google condannate a pagare un risarcimento di tre milioni di dollari a favore di una ragazza, accusate di aver generato dipendenza dai loro social e di aver provocato problemi psicologici. La causa si è concentrata sui danni causati dall’uso eccessivo delle piattaforme e sulla responsabilità delle aziende nel favorire questa dipendenza.

Meta e YouTube di Google sono colpevoli di aver creato dipendenza dai loro social e provocato gravi disagi psicologi a una ragazza, alla quale ora devono pagare 3 milioni di dollari come risarcimento in danni morali e materiali. La sentenza storica raggiunta da una giuria a Los Angeles potrebbe cambiare i social in modo radicale, oltre ad aprire la strada a centinaia se non migliaia di nuove azioni legali. La causa contro i due colossi della Silicon Valley è stata avviata da Kaley G.M., ragazza oggi ventenne che ha raccontato in tribunale di essere stata fortemente coinvolta nell’ uso dei social media fin da quando aveva solo sei anni. Lei e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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