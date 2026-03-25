Nel 2029, una Los Angeles distopica si presenta come scenario di un thriller futuristico. La città è attraversata da tensioni legate a sentenze già decise e innocenze da dimostrare. La narrazione richiama atmosfere simili a quelle di film come Robocop, con un ambiente che evidenzia un futuro segnato da questioni legali e conflitti sociali.

Ciò che ci aspetta nella Los Angeles del 2029 è una vera e propria distopia da manuale, memore delle influenze robocopiane. Una società nella quale il crimine dilaga e lo Stato ha progettato il Mercy Capital Court, un sistema giudiziario futuristico basato sull’intelligenza artificiale. Un’AI, ribattezzata Judge Maddox e dalle sembianze su schermo femminili, processa, giudica ed esegue la condanna nell’arco di novanta minuti. Il protagonista si risveglia all’interno del sistema: ubriaco, legato a una sedia che potrebbe essere anche luogo della sua dipartita e accusato dell’omicidio di sua moglie. Il detective Chris Raven, paradossalmente tra... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Mercy: un thriller futuristico tra sentenze già scritte e innocenze da provare – Recensione

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