Mercy | un thriller futuristico tra sentenze già scritte e innocenze da provare – Recensione

Nel futuro prossimo, la città di Los Angeles nel 2029 si presenta come un ambiente distopico, con elementi che richiamano scenari di fantascienza e film di genere. La narrazione si concentra su un thriller ambientato in questa ambientazione, dove vengono affrontati temi legati alla giustizia, alle sentenze già decise e alla ricerca di innocenze da dimostrare. La storia coinvolge personaggi coinvolti in un sistema legale complesso e spesso implacabile.

Ciò che ci aspetta nella Los Angeles del 2029 è una vera e propria distopia da manuale, memore delle influenze robocopiane. Una società nella quale il crimine dilaga e lo Stato ha progettato il Mercy Capital Court, un sistema giudiziario futuristico basato sull’intelligenza artificiale. Un’AI, ribattezzata Judge Maddox e dalle sembianze su schermo femminili, processa, giudica ed esegue la condanna nell’arco di novanta minuti. Il protagonista si risveglia all’interno del sistema: ubriaco, legato a una sedia che potrebbe essere anche luogo della sua dipartita e accusato dell’omicidio di sua moglie. Il detective Chris Raven, paradossalmente tra... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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