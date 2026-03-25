Mercato Torino che obiettivo per l’estate | torna di moda quel calciatore del Genoa! Le ultimissime

Il mercato del Torino si focalizza sulla possibilità di rinforzare la rosa con un terzino in vista dell’estate. Si parla di un calciatore del Genoa che potrebbe trasferirsi in granata. Le trattative sono in corso e le decisioni definitive si attendono nelle prossime settimane. La società sta valutando diverse opzioni per rafforzare la linea difensiva.

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