Mercato Napoli aria di cambiamenti per il futuro | nel mirino due rinforzi classe 2007

Il mercato del Napoli si prepara a introdurre due nuovi giocatori nati nel 2007, in vista delle stagioni future. La squadra attuale punta ancora alla conquista dello scudetto, mentre la società sta valutando possibili acquisti per rafforzare la rosa. Le trattative sono in corso e l’obiettivo è migliorare la formazione con innesti giovani e promettenti.

Un presente da scrivere e un sogno scudetto ancora alla portata degli azzurri. Il Napoli ci crede e vuole crederci fino alla fine, ma intanto la società pensa già al futuro, con nuovi innesti. Un vero e proprio cambiamento di rotta, con l’obiettivo di portare all’ombra del Vesuvio due giovani talenti. Stiamo parlando di Karim Coulibaly e Kerim Alajbegovic. Società pronta ad investire suoi giovani: servono 60 milioni. La dirigenza ha messo nel mirino due talenti: Karim Coulibaly arriva dalla Germania, mentre Kerim Alajbegovic è in forza al Salisburgo in Austria. Per il tedesco difensore centrale di proprietà del Werder Brema, come riportato dall’emittente Blid, servono all’incirca 40 milioni, visti i tanti top club europei interessanti al profilo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Mercato Napoli, aria di cambiamenti per il futuro: nel mirino due rinforzi classe 2007 Articoli correlati Calciomercato Inter, Ausilio guarda in casa River Plate: talento classe 2007 nel mirino! I dettaglidi Redazione Inter News 24Calciomercato Inter, occhi in casa River Plate: Ausilio piomba su Ian Subiabre, esterno offensivo classe 2007 Il mercato... Mercato. Guarino nel mirino del Bologna. In cerca di rinforzi anche in attacco?Stenta ancora a partire il calciomercato azzurro, col nuovo direttore sportivo Stefanelli atteso da una mole di lavoro non indifferente, specialmente... Una raccolta di contenuti su Mercato Napoli Temi più discussi: Lukaku-Napoli, aria d’addio? Dal Belgio un indizio che lo porta lontano ma non in Arabia; Il mercato del Napoli è già iniziato, Manna vola in Inghilterra per Joao Gomes! 4 acquisti nel mirino; ?? Juve, David tra Marsiglia e Premier! McTominay torna in Inghilterra?; ? MERCATO. Idea per l’attacco: Lucca al Parma, Pellegrino al Napoli. La FIGC cambia la norma, il Napoli potrà operare liberamente sul mercatoLa FIGC dopo il mercato di gennaio ha cambiato la norma, passa la linea di De Laurentiis: ora il club potrà operare liberamente sul mercato. areanapoli.it Napoli-Sterling, suggestione di mercato: operazione complessa ma...NAPOLI - Raheem Sterling torna ad affacciarsi sul mercato del Napoli. L'attaccante inglese ha chiuso la sua esperienza al Chelsea, liberandosi dal contratto e diventando un’occasione che diversi club ... corrieredellosport.it Il Napoli pensa già al futuro e mette nel mirino tre giocatori giovanissimi che possono diventare delle pedine importanti - Karim Coulibaly, difensore centrale del Werder Brema, classe 2007. Valore di mercato Transfermarkt: 22 milioni di euro. - Kerim - facebook.com facebook Bisognava farlo prima! Penalizzare il Napoli la scorsa finestra di mercato, con il tacito assenso di Gravina, era obbligatorio per Inter, Milan, Juve e Roma. Siamo il loro incubo. Operare con onestà rispettando le regole, come fa il Napoli, è materia sconosciuta in x.com