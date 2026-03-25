Mercato Lazio pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate

Sul mercato della Lazio si fa strada l’ipotesi di un trasferimento di Milik. La Juventus ha comunicato la propria posizione sulla possibile cessione e sta valutando la richiesta economica per la prossima sessione di calciomercato. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge diversi aspetti legati alla valutazione del giocatore e alle intenzioni delle squadre interessate.

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