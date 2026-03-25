Domenica prossima si terrà a Casina la nona edizione della Festa del Cicciolo, un evento dedicato al settore della gastronomia locale. La manifestazione coinvolge diversi norcini e si concentra sulla preparazione e la degustazione di piatti a base di cicciolo. La festa rappresenta un appuntamento tradizionale che richiama appassionati e operatori del settore, con un’attenzione particolare alle pratiche artigianali e alle produzioni tipiche della zona.

Torna la ‘ Festa del Cicciolo ’ a Casina domenica prossima: un evento che quest’anno celebra la 9ª edizione. Si tratta di un appuntamento che rievoca la tradizione contadina attraverso la competizione di esperti norcini. Il cuore della festa sarà Piazza IV Novembre e viale Caduti per la Libertà, ma l’intero centro sarà coinvolto in una giornata all’insegna della tradizione, del gusto e della convivialità. L’evento è organizzato dal Comune con la collaborazione della Pro loco di Cortogno e con la partecipazione delle associazioni del territorio. Protagonisti assoluti dell’evento, come si diceva, saranno i norcini che – alle prese con i paioli – si impegneranno nella preparazione dei ciccioli con le loro ricette. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mercato, gastronomia e sfida tra norcini. Torna domenica la ’festa del cicciolo’

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