A Firenze si avvicina un fine settimana dedicato agli appassionati di fumetti, dischi e oggetti vintage. Il mercatino si svolgerà in diverse aree della città e offrirà una vasta selezione di materiali d’epoca, dai dischi in vinile ai fumetti rari, passando per articoli di antiquariato. L’evento si svolgerà durante il fine settimana, attirando numerosi visitatori e collezionisti.

Firenze si prepara a un weekend all'insegna del fascino retrò con un evento imperdibile per gli amanti del collezionismo e dello stile senza tempo. Sabato 28 e domenica 29 marzo, Piazza dei Ciompi si trasformerà in un vivace mercato a cielo aperto, ospitando una selezione speciale di fumetti, dischi e abbigliamento vintage. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Culturale "Fumetti.e dintorni" in collaborazione con Confesercenti Firenze e il patrocinio del Comune di Firenze, promette un'esperienza unica per curiosi e collezionisti. Sarà l'occasione perfetta per scovare quel numero raro di un fumetto d'epoca, riscoprire vinili introvabili che hanno fatto la storia della musica, o aggiungere un tocco di stile autentico al proprio guardaroba con capi vintage originali. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

© Firenzetoday.it - Mercatino dei fumetti, del disco e del vintage

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