Durante un intervento pubblico, l’ex presidente degli Stati Uniti ha definito l’Europa “codarda” e ha affermato che senza il suo supporto la NATO sarebbe priva di efficacia. Nel frattempo, mentre Trump critica l’Europa sul fronte ucraino, il Vecchio Continente si conferma un alleato chiave degli Stati Uniti nella gestione delle tensioni con l’Iran. È un quadro di riferimenti incrociati tra le posizioni di Washington e Bruxelles.

Un aereo da trasporto americano C17 Globemaster decolla dalla base di Ramstein (Thomas Freypicture alliance via Getty Images) Basi Nato, rifornimenti e comando passano dal Vecchio continente. L’operazione Epic Fury mostra il prezzo che gli Stati Uniti pagherebbero se ritirassero la loro presenza militare da questo quadrante. E i regimi revisionisti hanno più chiaro di noi che Ucraina, America, Europa e Israele sono quattro fronti dello stesso conflitto “Siete codardi: senza di noi la Nato è una tigre di carta”. Così Donald Trump ha criticato l’Europa nella guerra contro l’Iran. Secondo quanto riportato da Politico che cita fonti Ue, i leader europei temono che la guerra contro Teheran spingerà Trump a ritirare il suo già flebilissimo sostegno all’Ucraina. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Mentre Trump scarica l’Ucraina all’Europa, l’Europa gli è vitale contro l’Iran

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