meno pensioni in italia ma con importi medi in crescita tutti i numeri inps

Nel 2025 in Italia si è osservato un calo nel numero di nuove pensioni erogate rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, gli importi medi delle pensioni sono aumentati rispetto al passato. I dati forniti dall'Inps mostrano che, mentre le nuove pensioni sono diminuite, l'ammontare medio delle prestazioni pensionistiche ha registrato una crescita.

Cambiano le pensioni in Italia: nel 2025 si è registrato un netto rallentamento dei pensionamenti relativamente alle nuove pensioni, cioè quelle erogate per la prima volta. Dai dati dell’ Osservatorio Inps sul monitoraggio dei flussi sono tre gli elementi che meritano attenzione: meno pensioni complessive ma con importo più alto, meno uscite anticipate e più donne tra i nuovi assegni. Meno pensioni in tutte le categorie. Nonostante il calo dei volumi (831.285 pensioni rispetto ai 901.152 dell’anno prima), l’ importo medio mensile è leggermente cresciuto, passando da 1.218 euro nel 2024 a 1.229 euro nel 2025. La riduzione riguarda tutte le principali tipologie: pensioni di vecchiaia – da 276. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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