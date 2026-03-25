Meningococco B il direttore Falcone spiega sintomi e rischi | Il vaccino in Toscana ha funzionato

Da lanazione.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il direttore dell’unità di malattie infettive di Pisa ha spiegato che nel 2025 in Toscana è stato registrato un solo caso di meningococco B, diagnosticato in ospedale. Ha inoltre illustrato i sintomi tipici e i rischi associati a questa infezione, sottolineando come la campagna di vaccinazione abbia contribuito a ridurre significativamente la diffusione del batterio nella regione.

Pisa, 25 marzo 2026 – La campagna vaccinale in Toscana ha funzionato: un solo caso visto in ospedale a Pisa nel 2025. Il direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale Cisanello, Marco Falcone, spiega l’epidemia in corso in Inghilterra e quali i rischi per chi viaggia. Professore, ci sono stati molti casi in Gran Bretagna. «Il meningococco (Neisseria meningitidis) causa una meningite acuta, è considerato uno dei batteri più patogeni per la sua rapida progressione clinica. La meningite da meningococco ha il maggior rischio di complicanze e di morte, ne esistono vari sierotipi, qui parliamo del B». Le caratteristiche? «È tra i più comuni e circola in alcune fasce di età: tra bambini dai 4-5 anni fino agli adolescenti e poi di solito cala dopo i 30-35 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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