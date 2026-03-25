meningococco b e meningite nel kent il rischio superceppo e il valore della prevenzione

Recentemente si sono verificati casi di meningite nel Kent causati dal meningococco B, un batterio responsabile di infezioni gravi. La presenza di questo agente patogeno ha portato a un aumento del rischio di trasmissione tra la popolazione locale. La prevenzione attraverso la vaccinazione viene spesso suggerita come misura di protezione, considerando la natura contagiosa di questa malattia e la sua rapidità di diffusione.

Pensate ad un nemico invisibile che ha la forma familiare di un chicco di caffè. Ecco, se volete immaginare la Neisseria meningitidis, dovete fare questa similitudine. Per questo batterio, la scienza dice che l’età tra i quattrosei mesi e i due anni è quella più a rischio, insieme a quella dell’ adolescenza. Nei primi mesi di vita il bambino non ha un sistema immunitario così sviluppato da riuscire a contrastare efficacemente l’infezione del batterio, l’adolescente invece ha uno stile di vita tale che più frequentemente lo porta ad acquisire la condizione di portatore. A fronte di queste conoscenze, comunque, le certezze non sono ancora assolute. 🔗 Leggi su Dilei.it

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