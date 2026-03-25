Il premier italiano si trova in Algeria per discutere di questioni legate al gas. L'obiettivo è consolidare i rapporti tra i due Paesi, mentre le forniture di gas potrebbero aumentare, ma con un possibile rincaro fino al 20 per cento. La visita si inserisce in un quadro di negoziati sui contratti energetici e sulle forniture future.

Era prevedibile. Le interruzioni parziali dei flussi di approvvigionamento del gas provenienti dal Golfo, i mercati europei che restano esposti a squilibri dell’offerta e la corsa dei Paesi europei a cercare alternative rapide, hanno posto l’Algeria nella posizione strategica di rivedere i prezzi del gas. In contemporanea la QatarEnergy ha dichiarato la forza maggiore sui contratti di Gil anche in Italia, il che vuol dire la revisione degli impegni di fornitura già stipulati. Non sarà una missione facile quella della premier, Giorgia Meloni, oggi ad Algeri per discutere il dossier del gas. Proprio alla vigilia del viaggio, la piattaforma... 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Meloni vola in Algeria per trattare sul gas

Articoli correlati

Giorgia Meloni vola in Algeria per chiedere più gas: Palazzo Chigi prepara un vertice d’emergenza dopo lo stop alle forniture dal QatarCon la guerra in Medio Oriente che ha bloccato le esportazioni di gas dal Qatar, l’Italia torna a bussare alle porte dell’Algeria.

Meloni in Algeria, verso una partnership strutturale oltre il gasDomani la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si recherà in Algeria per rafforzare la cooperazione bilaterale, in un contesto di crisi...

Approfondimenti e contenuti su Meloni vola

Temi più discussi: Timori sul gas qatarino, Meloni vola ad Algeri. Il nodo delle forniture; Giorgia Meloni vola in Algeria per chiedere più gas: Palazzo Chigi prepara un vertice d'emergenza dopo lo stop alle forniture dal Qatar; Meloni vola in Algeria per sostituire il gas del Qatar; L’Italia cerca gas per rimpiazzare il Qatar, Meloni vola in Algeria.

Meloni oggi ad Algeri, incontro con Tebboune: focus su forniture gas ed energiaL' Algeria è il primo fornitore di gas naturale dell’Italia e primo partner commerciale in Africa, con un interscambio pari a 12,9 miliardi di euro nel 2025 ... rainews.it

Meloni oggi ad Algeri vede Tebboune, focus su gas e crisi internazionaliAlgeri, 25 mar. (askanews) - L'incontro non poteva cadere in un momento di maggiore turbolenza interna, come quello che nel post referendum ... notizie.tiscali.it

Giorgia Meloni vola in Algeria: visita diplomatica d'urgenza per affrontare la crisi dell'energia - facebook.com facebook

Stop al gas dal Qatar, l’Italia guarda all’Algeria. Meloni in missione per rafforzare le forniture dopo i danni agli impianti qatarioti x.com